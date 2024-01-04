Анастасия Потапова обыграла Веронику Кудерметову в матче третьего круга турнира в Брисбене
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова (16-я ракетка мира) и Анастасия Потапова (28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) встретились между собой в матче третьего круга турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Матч завершился со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:4 в пользу Потаповой.
Брисбен (ж). 3-й круг
04 января 2024, четверг. 09:45 МСК
16
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 9
|4
|
|6 7
|6
28
Анастасия Потапова
А. Потапова
Матч продолжался 3 часа 25 минут. За это время Потапова сделала четыре эйса против девяти у Кудерметовой. Также победительница встречи допустила четыре двойные ошибки против одной у соперницы.
В четвертьфинале хардового турнира с призовым фондом $ 1 736 763 Анастасия Потапова встретится с четвёртой ракеткой мира теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной. Их встреча состоится 5 января и начнётся не ранее 3:00 мск.
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