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Анастасия Потапова обыграла Веронику Кудерметову в матче третьего круга турнира в Брисбене

Анастасия Потапова обыграла Веронику Кудерметову в матче третьего круга турнира в Брисбене
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова (16-я ракетка мира) и Анастасия Потапова (28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) встретились между собой в матче третьего круга турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Матч завершился со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:4 в пользу Потаповой.

Брисбен (ж). 3-й круг
04 января 2024, четверг. 09:45 МСК
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 9 4
7 		6 7 6
         
Анастасия Потапова
28
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Матч продолжался 3 часа 25 минут. За это время Потапова сделала четыре эйса против девяти у Кудерметовой. Также победительница встречи допустила четыре двойные ошибки против одной у соперницы.

В четвертьфинале хардового турнира с призовым фондом $ 1 736 763 Анастасия Потапова встретится с четвёртой ракеткой мира теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной. Их встреча состоится 5 января и начнётся не ранее 3:00 мск.

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