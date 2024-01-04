Надаль прокомментировал свою задержку в туалете во время матча в Брисбене

Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль объяснил задержку времени в матче второго круга турнира в Брисбене против Джэйсона Каблера, за которую испанец получил предупреждение от судьи после долгого пребывания в туалете между сетами.

«Мне по рации говорили: три минуты, две минуты одна минута, полминуты. Я вышел вовремя… Я думал, что пришёл вовремя… Я медленный, и я это знаю. Я постараюсь продолжать совершенствоваться в 2024 году», — сказал Надаль в интервью для пресс-службы Brisbane International сразу после матча.

Напомним, Надаль обыграл Каблера со счётом 6:1, 6:2 и в четвертьфинале турнира встретится с Джорданом Томпсоном, занимающим 55-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).