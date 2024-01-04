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Как Медведев, Алькарас и Синнер сыграют на Australian Open?

Как Медведев, Алькарас и Синнер сыграют на Australian Open?
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14 января 2024 года на кортах Мельбурна (Австралия) стартует первый в этом году турнир из серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии по теннису, который продлится две недели. Большинство теннисистов уже принимают участие в различных турнирах в рамках подготовки к ответственному старту.

Однако три игрока, входящих в топ-4 мирового рейтинга, решили не участвовать в соревнованиях перед началом Australian Open. «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе и предположить, что ожидает на турнире в Австралии испанца Карлоса Алькараса, россиянина Даниила Медведева и итальянца Янника Синнера, являющихся второй, третьей и четвёртой ракеткой мира соответственно.

Проголосовать в опросе можно также по ссылке.

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