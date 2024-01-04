Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге, где сыграет с Артюром Фисом
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, сеяный под первым номером на турнире ATP-250 в Гонконге, вышел в четвертьфинал соревнований. Соперником россиянина по второму кругу был британец Лиам Броэди (108-я ракетка мира). Матч, продолжавшийся 1 час 51 минуту, завершился победой Рублёва со счётом 6:4, 7:6 (10:8).
Гонконг. 2-й круг
04 января 2024, четверг. 13:40 МСК
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
108
Лиам Броэди
Л. Броэди
Соперником Андрея Рублёва в четвертьфинале станет 19-летний французский теннисист Артюр Фис, занимающий 36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Во втором круге Фис обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера (194-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:5, 7:5.
Напомним, хардовый турнир категории ATP-250 в Гонконге проходит с 1 по 7 января 2024 года, его призовой фонд составляет $ 661 585.
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