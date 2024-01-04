16-летняя Мирра Андреева забавно высказалась о первом в карьере четвертьфинале WTA

58-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева забавно прокомментировала свой первый в карьере выход в четвертьфинал турнира на уровне WTA.

Напомним, юная Андреева проводит первый официальный личный турнир в 2024 году в Брисбене (Австралия). Сегодня, 4 января, Мирра со счётом 6:1, 6:1 разгромила 34-летнюю представительницу Австралии Арину Родионову (WC) и стала четвертьфиналисткой соревнований.

«Если честно, думала, что буду очень счастлива после матча. Так и было, но, может быть, минут 10. Потом начала думать о следующей игре», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

За выход в полуфинал Брисбена Андреева сразится с 40-й ракеткой мира, 19-летней чешкой Линдой Носковой.