Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

16-летняя Мирра Андреева забавно высказалась о первом в карьере четвертьфинале WTA

16-летняя Мирра Андреева забавно высказалась о первом в карьере четвертьфинале WTA
Комментарии

58-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева забавно прокомментировала свой первый в карьере выход в четвертьфинал турнира на уровне WTA.

Напомним, юная Андреева проводит первый официальный личный турнир в 2024 году в Брисбене (Австралия). Сегодня, 4 января, Мирра со счётом 6:1, 6:1 разгромила 34-летнюю представительницу Австралии Арину Родионову (WC) и стала четвертьфиналисткой соревнований.

«Если честно, думала, что буду очень счастлива после матча. Так и было, но, может быть, минут 10. Потом начала думать о следующей игре», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

За выход в полуфинал Брисбена Андреева сразится с 40-й ракеткой мира, 19-летней чешкой Линдой Носковой.

Материалы по теме
Юная Андреева опять выдала разгром в Брисбене! Это первый четвертьфинал в карьере Мирры
Юная Андреева опять выдала разгром в Брисбене! Это первый четвертьфинал в карьере Мирры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android