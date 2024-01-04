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Арина Соболенко — о турнире в Брисбене: чувствую, что у меня здесь всё получится

Арина Соболенко — о турнире в Брисбене: чувствую, что у меня здесь всё получится
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Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), где сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной (5).

«Для меня это потрясающий турнир. Конечно, я очень довольна тем, какой уровень продемонстрировала на корте, довольна этой победой. У меня ощущения, что у меня здесь всё получится.

У меня действительно классные воспоминания об Австралии с прошлого года. В это межсезонье я действительно проделала отличную работу, из-за этого у меня должна быть уверенность в том, что я смогу повторить свои прошлогодние результаты», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

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