Артюр Фис ‒ о предстоящем матче с Рублёвым: он большой чемпион, это будет тяжёлый матч

36-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о предстоящем четвертьфинальном матче с Андреем Рублёвым на турнире серии ATP-250 в Гонконге.

«Сегодня я провёл классный матч против отличного соперника. Он играет очень агрессивно, но мне удалось выполнить несколько качественных обводящих ударов и хорошо принимать. Сегодня я чувствовал себя неплохо, посмотрим, что будет завтра.

Рублёв ‒ это игрок Топ-5. Он большой чемпион, это будет тяжёлый матч», ‒ приводит слова Фиса пресс-служба соревнований Bank of China Hong Kong Tennis Open.

Отметим, что ранее теннисисты не встречались в одиночке и лишь однажды сыграли в паре на Кубке Лэйвера, где проиграли Фрэнсису Тиафо и Томми Полу (3:6, 6:4, 0:1 (6:10)). Матч состоится в пятницу, 5 января. Начало запланировано на 13:30 мск.