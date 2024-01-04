Артюр Фис ‒ о предстоящем матче с Рублёвым: он большой чемпион, это будет тяжёлый матч

36-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о предстоящем четвертьфинальном матче с Андреем Рублёвым на турнире серии ATP-250 в Гонконге.
«Сегодня я провёл классный матч против отличного соперника. Он играет очень агрессивно, но мне удалось выполнить несколько качественных обводящих ударов и хорошо принимать. Сегодня я чувствовал себя неплохо, посмотрим, что будет завтра.
Рублёв ‒ это игрок Топ-5. Он большой чемпион, это будет тяжёлый матч», ‒ приводит слова Фиса пресс-служба соревнований Bank of China Hong Kong Tennis Open.
|1
|2
|3
|
|
Отметим, что ранее теннисисты не встречались в одиночке и лишь однажды сыграли в паре на Кубке Лэйвера, где проиграли Фрэнсису Тиафо и Томми Полу (3:6, 6:4, 0:1 (6:10)). Матч состоится в пятницу, 5 января. Начало запланировано на 13:30 мск.
- 4 января 2024
-
23:35
-
18:43
-
18:21
-
18:12
-
17:57
-
16:30
-
15:31
-
15:07
-
14:43
-
14:05
-
13:52
-
13:37
-
13:28
-
13:09
-
11:27
-
11:05
-
10:36
-
09:52
-
09:27
-
05:38
-
00:11
- 3 января 2024
-
23:15
-
21:48
-
20:25
-
19:48
-
19:18
-
18:59
-
18:41
-
18:16
-
17:20
-
17:18
-
16:22
-
16:20
-
16:01
-
15:49