Александр Медведев заявил о желании пригласить Джоковича на выставочный турнир

Генеральный директор выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев заявил, что хочет пригласить в Санкт-Петербург 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Я знаком с Новаком Джоковичем и скоро должен с ним снова встретиться в рамках командировки и обсудить по итогам недавнего международного турнира «Северная Пальмира»-2 возможность его приезда в 2024 году.

Ясно, что график всегда очень тяжёлый, Кубок Дэвиса тот же проходит ежегодно в эти же сроки, ещё есть конкуренты из Саудовской Аравии, Дубая, которые тоже хотят его видеть у себя. В финансах конкурировать с ними сложновато.

Уверен, что в Петербурге ему будет обеспечен восторженный приём. В рамках нашего турнира есть две команды ‒ «Львы» и «Сфинксы», это новый формат, очень хороший, в феврале-марте мы объявим о следующем турнире и состав участников, независимо от того приедет Джокович или нет, должен быть ещё сильнее, чем в 2023-м. Хотя и сейчас был очень хороший состав», ‒ приводит слова Медведева «Спорт День За Днём».

Напомним, в 2023 году Джокович вышел в финал всех четырёх турниров «Большого шлема», выиграв три из них. Лишь в финале Уимблдона серб уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

На турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в 2023 году выступили такие теннисисты как: Александр Бублик, Карен Хачанов, Адриан Маннарино, Роберто Баутиста Агут, Душан Лайович, Ласло Джере и многие другие.