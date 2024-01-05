Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с Фисом на турнире в Гонконге

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с 19-летним французским теннисистом Артюр Фисом в четвертьфинале турнира в Гонконге.

«Перед тем, как прилететь сюда, мы последние дни вместе тренировались. Что я могу сказать? Он супер силен для своего возраста, он очень силен во всех ударах. Мне нужно быть действительно готовым морально и физически к великой битве с ним», — приводит слова Рублёва hkmenstennisopen.com

Напомним, в матче второго круга Рублёв обыграл британца Лиама Броэди. Матч, продолжавшийся 1 час 51 минуту, завершился победой россиянина со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

Напомним, турнир категории ATP-250 в Гонконге проходит с 1 по 7 января 2024 года. Призовой фонд соревнований составляет $ 661 585.