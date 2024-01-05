Тони Надаль оценил возвращение Рафаэля на корт после перерыва в карьере

Испанский тренер по теннису Тони Надаль прокомментировал возвращение на корт своего племянника Рафаэля Надаля после годового восстановления от травмы.

«Рафа может быть очень счастлив, потому что уровень, который он показывает, достаточно хорош. Это захватывающее начало, но мы должны ещё посмотреть на него в более сложных играх.

На данный момент дела идут едва ли не лучше, чем мы ожидали. Рафа всегда обладал хорошей способностью очень быстро набирать форму. Иногда после множества травм он возвращался даже лучше, чем раньше. Это время самое трудное, потому что годы идут, и восстановления даются сложнее. Посмотрим, сможет ли он продолжать в том же духе.

Если Рафе удастся сыграть ещё несколько матчей, если на Открытом чемпионате Австралии у него будет хорошие соперники, что немаловажно, поскольку он не посеян, возможно, его ждёт хороший турнир», – приводит слова Тони Надаля Marca.

Напомним, во втором круге турнира в Брисбене Надаль обыграл Каблера со счётом 6:1, 6:2 и в четвертьфинале встретится с Джорданом Томпсоном, занимающим 55-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).