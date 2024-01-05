Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Брисбене, обыграв Маттео Арнальди

39-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в полуфинал теннисного турнира АТР-250 в Брисбене (Австралия).

В матче 1/4 финала россиянин со счётом 7:6 (7:4), 6:2 обыграл 44-ю ракетку мира итальянца Маттео Арнальди. Встреча теннисистов продолжалась 1 час 59 минут. Сафиуллин сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Арнальди два эйса и две двойные ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде Сафиуллин сыграет против победителя пары Хольгер Руне (Дания) – Джеймс Дакворт (Австралия). Вторая полуфинальная пара пока не определена.

АТР-250 в Брисбене проходит с 31 декабря по 7 января, а призовой фонд турнира составляет $ 661 585.