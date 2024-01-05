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Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Брисбене, обыграв Маттео Арнальди

Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Брисбене, обыграв Маттео Арнальди
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39-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в полуфинал теннисного турнира АТР-250 в Брисбене (Австралия).

В матче 1/4 финала россиянин со счётом 7:6 (7:4), 6:2 обыграл 44-ю ракетку мира итальянца Маттео Арнальди. Встреча теннисистов продолжалась 1 час 59 минут. Сафиуллин сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Арнальди два эйса и две двойные ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде Сафиуллин сыграет против победителя пары Хольгер Руне (Дания) – Джеймс Дакворт (Австралия). Вторая полуфинальная пара пока не определена.

АТР-250 в Брисбене проходит с 31 декабря по 7 января, а призовой фонд турнира составляет $ 661 585.

Брисбен (м). 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 05:50 МСК
Роман Сафиуллин
39
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Маттео Арнальди
44
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
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