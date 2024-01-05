Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ты слепая и портишь мои матчи». Остапенко раскритиковала судью во время матча с Азаренко

«Ты слепая и портишь мои матчи». Остапенко раскритиковала судью во время матча с Азаренко
Комментарии

12-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко осталась недовольна работой судьи во время матча 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) с белоруской Викторией Азаренко (23-я в рейтинге WTA). Во время одного из эпизодов встречи Остапенко обратилась с претензиями к судье.

«Ты слепая, совершаешь так много ошибок. Я не хочу, чтобы ты ещё хоть раз присутствовала на моём матче. Ты никогда не будешь на моём матче. Ты портишь мои игры», — сказала Остапенко, обращаясь к судье.

Напомним, четвертьфинальный матч завершился победой Азаренко со счётом 6:3, 3:6, 7:5. В полуфинале соревнований в Брисбене Азаренко сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) – Дарья Касаткина (Россия).

Материалы по теме
Виктория Азаренко обыграла Елену Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android