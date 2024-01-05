«Ты слепая и портишь мои матчи». Остапенко раскритиковала судью во время матча с Азаренко

12-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко осталась недовольна работой судьи во время матча 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) с белоруской Викторией Азаренко (23-я в рейтинге WTA). Во время одного из эпизодов встречи Остапенко обратилась с претензиями к судье.

«Ты слепая, совершаешь так много ошибок. Я не хочу, чтобы ты ещё хоть раз присутствовала на моём матче. Ты никогда не будешь на моём матче. Ты портишь мои игры», — сказала Остапенко, обращаясь к судье.

Напомним, четвертьфинальный матч завершился победой Азаренко со счётом 6:3, 3:6, 7:5. В полуфинале соревнований в Брисбене Азаренко сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) – Дарья Касаткина (Россия).