Павел Котов не смог выйти в полуфинал турнира в Гонконге
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Российский теннисист Павел Котов, занимающий 67-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, (ATP) не смог преодолеть стадию 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Гонконге.
В матче за выход в полуфинал Котов уступил финскому теннисисту Эмилю Руусувуори (69-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Котов сделал три эйса и допустил две двойные ошибки. Руусувуори пять раз подал навылет и не допустил двойных ошибок по ходу матча.
Гонконг. 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 08:10 МСК
67
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
69
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Соперник финского теннисиста по полуфинальному матчу хардового турнира с призовым фондом $ 661 585 определится во встрече австрийца Себастьяна Офнера (43-е место в рейтинге ATP) и испанца Роберто Баутиста-Агута (57-я ракетка мира).
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