Павел Котов не смог выйти в полуфинал турнира в Гонконге

Российский теннисист Павел Котов, занимающий 67-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, (ATP) не смог преодолеть стадию 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Гонконге.

В матче за выход в полуфинал Котов уступил финскому теннисисту Эмилю Руусувуори (69-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Котов сделал три эйса и допустил две двойные ошибки. Руусувуори пять раз подал навылет и не допустил двойных ошибок по ходу матча.

Соперник финского теннисиста по полуфинальному матчу хардового турнира с призовым фондом $ 661 585 определится во встрече австрийца Себастьяна Офнера (43-е место в рейтинге ATP) и испанца Роберто Баутиста-Агута (57-я ракетка мира).