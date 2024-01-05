Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камельзон высказался о возвращении российских атлетов на международную арену в 2024 году

Камельзон высказался о возвращении российских атлетов на международную арену в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон оценил перспективы возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Возвращение российских спортсменов на международную арену? Эту ситуацию разрешит сама жизнь. Политическая ситуация влияет на спортивные результаты. В России достаточно сильные федерации спорта: спортивная гимнастика, фехтование, теннис, футбол не пропадает. У нас всё есть — страна не умеет проигрывать. Ожидаю, что будет поменьше конфликтов, а побольше нормальных спортивных и культурных взаимоотношений. Думаю, что сумеем ещё показать высокие результаты, потому что работают спортивные институты, федерации находят линии выживания.

Мой девиз — детский спорт. Его нужно развивать. Слава богу, он нас не подводит. По юношам в теннисе занимаем первые места. Здесь надо отметить Федерацию тенниса России», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android