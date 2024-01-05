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Судья засчитал очко Фису после подсказки Рублёва

Судья засчитал очко Фису после подсказки Рублёва
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Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) попросил Артюра Фиса (36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) взять челлендж, чтобы изменить решение судьи об ошибке на подаче француза. Эпизод произошёл по ходу четвертьфинального матча между Рублёвым и Фисом на турнире в Гонконге.

После подачи французского теннисиста мяч, по мнению судьи, не попал в квадрат у сетки на стороне Рублёва. Но перед тем как Фис подал повторно, Рублёв убедил его, что попадание было, и попросил француза взять челлендж. Повтор подтвердил слова Рублёва, очко было засчитано Фису и игра продолжилась.

Момент попадания мяча в линию

Момент попадания мяча в линию

Фото: Кадр из трансляции матча А. Рублёв — А. Фис

Напомним, хардовый турнир в Гонконге проходит с 1 по 7 января 2024 года. Призовой фонд соревнований составляет $ 661 585.

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