Рублёв — о Фисе: он будет действительно великим игроком

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв восторженно отозвался о своём сопернике по четвертьфинальному матчу турнира в Гонконге, 19-летнем Артюре Фисе.

«Он играет очень хорошо. Он суперталантлив. В своём возрасте он уже очень быстрый и мощный. Я думаю, что он будет действительно великим игроком. С такими игроками у нас будет отличный теннис. Я желаю ему всего наилучшего. Он действительно хороший парень», — сказал Рублёв в интервью на корте сразу после матча.

Напомним, четвертьфинальный поединок Рублёва и Фиса завершился победой россиянина со счётом 6:4, 1:6, 6:2. В полуфинале турнира категории ATP-250 в Гонконге соперником Андрея Рублёва будет 18-летний теннисист Цзюнчэн Шан из Китая.