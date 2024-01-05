«Надеюсь, это всего лишь мышцы». Надаль — о проблемах во время матча с Томпсоном

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», прокомментировал своё обращение за медицинской помощью во время матча 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В этой встрече спортсмен в трёх сетах проиграл австралийцу Джордану Томпсону.

На пресс-конференции Надаль отметил, что испытывает дискомфорт в том же месте, где была травма в прошлом году, из-за которой он пропустил сезон. Однако испанец полагает, что ему мешает усталость в мышцах, а не более серьёзная проблема.

«Это место очень похоже на то, где в прошлом году я стал чувствовать боль от травмы, но сейчас всё по-другому. Сейчас я больше чувствую мышцы, в прошлом году же болело сухожилие. Ощущаю усталость мышц. То есть это не совсем то, что раньше: тогда я чувствовал сразу что-то резкое, а сегодня такого не было. Но единственная проблема в том, что это то же самое место, поэтому страх немного сильнее, чем обычно.

Идеально, если это просто мышцы, которые устали после нескольких дней тенниса и очень сложного матча. Как раз поэтому я говорю, что моя цель — стать конкурентоспособным через несколько месяцев.

Я понимаю, что вы не знаете всего, что происходит. И единственное, что вы видите, это то, что последние два матча я играл очень хорошо. Это правда, я хорошо играю.

Много чего может произойти в моём теле после года отсутствия. Поэтому надеюсь, что это просто перегруженная мышца. Нормальный процесс. Если это правда, то всё идеально.

Я уже говорил, что приехал сюда не за победой. Я пытаюсь вернуться и сделать это в позитивном ключе. Если завтра или послезавтра мне станет лучше, всё хорошо. Если нет — проведём тест и посмотрим», — сказал Надаль на пресс-конференции в Брисбене.