Азаренко: иногда в матчах с Остапенко надо надеть шлем и цепляться. Она невероятный игрок

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, двукратная чемпионка Australian Open, высказалась о своей встрече в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) с 12-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко. Белоруска в этой встрече одержала победу в трёх сетах.

«Иногда в матчах с Еленой надо просто надеть шлем и цепляться. Она невероятный игрок, и мы видели это много раз. Она выигрывала «Большой шлем». Она много раз доказывала, что может переиграть кого угодно, поэтому она очень, очень опасна.

По-моему, уровень тенниса был впечатляющим. Я сражалась весь матч, билась за каждое очко. Нужно было показывать лучшую игру, давить на неё, так что я очень горжусь собой», — приводит слова спортсменки пресс-служба турнира в Брисбене.

За выход в финал Виктория Азаренко поборется со своей соотечественницей, второй ракеткой мира Ариной Соболенко.