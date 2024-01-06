Энди Маррей высказался о возможности проведения прощального тура по завершении карьеры

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о том, что уверен, что люди не придут посмотреть на его прощальный тур, если тот намеревается его организовать.

«Я не знаю, если честно, я бы, вероятно, не стал бы устраивать прощальный тур. Насколько я понимаю, например, когда ты Роджер Федерер, Рафа Надаль или Серена Уильямс, то все хотят увидеть тебя в последний раз. Наверное, для меня это не совсем то же самое. Так что, если бы я завтра объявлял о своём прощальном матче, я не знаю, сколько людей это заинтересовало бы. Может быть, в Великобритании это бы кого-то беспокоило», – приводит слова Маррея BBC.

Отметим, что Энди Маррей – первый британец в Открытую эру, выигравший турнир Большого шлема в мужском одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2012). Всего за карьеру он 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (как минимум по разу на каждом из турниров) и одержал три победы.

Напомним, 36-летний теннисист на данный момент располагается на 42-м месте в рейтинге ATP.