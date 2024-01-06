Рыбакина победила Носкову и вышла в финал турнира в Брисбене

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина пробилась в финал теннисного турнира WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале представляющая Казахстан теннисистка обыграла в двух сетах выступающую под флагом Чехии Линду Носкову (6:3, 6:2).

Матч между Рыбакиной и Носковой длился один час и три минуты. Родившаяся в Москве и до июня 2018 года выступавшая за Россию спортсменка из Казахстана выполнила семь подач навылет против одной у соперницы.

В финале Рыбакина встретится с победителем второго матча 1/2 финала, в котором сыграют две белорусские теннисистки — Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Турнир WTA-500 в Брисбене (Австралия) проходит в период с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, его призовой фонд составляет $ 1 736 763.