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Рыбакина победила Носкову и вышла в финал турнира в Брисбене

Рыбакина победила Носкову и вышла в финал турнира в Брисбене
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина пробилась в финал теннисного турнира WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале представляющая Казахстан теннисистка обыграла в двух сетах выступающую под флагом Чехии Линду Носкову (6:3, 6:2).

Матч между Рыбакиной и Носковой длился один час и три минуты. Родившаяся в Москве и до июня 2018 года выступавшая за Россию спортсменка из Казахстана выполнила семь подач навылет против одной у соперницы.

В финале Рыбакина встретится с победителем второго матча 1/2 финала, в котором сыграют две белорусские теннисистки — Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Турнир WTA-500 в Брисбене (Австралия) проходит в период с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, его призовой фонд составляет $ 1 736 763.

Брисбен (ж). 1/2 финала
06 января 2024, суббота. 06:05 МСК
Линда Носкова
40
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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