Рыбакина победила Носкову и вышла в финал турнира в Брисбене
Поделиться
Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина пробилась в финал теннисного турнира WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале представляющая Казахстан теннисистка обыграла в двух сетах выступающую под флагом Чехии Линду Носкову (6:3, 6:2).
Матч между Рыбакиной и Носковой длился один час и три минуты. Родившаяся в Москве и до июня 2018 года выступавшая за Россию спортсменка из Казахстана выполнила семь подач навылет против одной у соперницы.
В финале Рыбакина встретится с победителем второго матча 1/2 финала, в котором сыграют две белорусские теннисистки — Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Турнир WTA-500 в Брисбене (Австралия) проходит в период с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, его призовой фонд составляет $ 1 736 763.
Комментарии
- 6 января 2024
-
07:36
-
07:24
-
03:53
- 5 января 2024
-
23:54
-
23:27
-
22:22
-
21:54
-
21:23
-
20:00
-
19:41
-
18:51
-
18:29
-
18:06
-
17:41
-
17:19
-
16:57
-
16:48
-
16:14
-
15:41
-
15:00
-
15:00
-
14:52
-
13:42
-
13:13
-
13:06
-
12:55
-
10:59
-
10:55
-
10:34
-
09:59
-
09:58
-
09:49
-
09:38
-
09:24
-
08:33
Партнерский контент