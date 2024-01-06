Диана Шнайдер уступила в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Хобарте

Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 97-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила в полуфинале квалификации турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия).

В полуфинальном матче турнира российская спортсменка встречалась с китайской теннисисткой Юань Юэ, занимающей 77-е место в рейтинге WTA. Игра, продолжавшаяся 2 часа 20 минут, завершилась победой Юань Юэ со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Соперницей Юань Юэ в финале квалификации турнира в Хобарте станет аргентинская теннисистка Надия Подороска (62-я ракетка мира), обыгравшая в четвертьфинале австралийскую спортсменку Элисию Болтон (675-е место рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:2. Финальная встреча квалификации пройдёт в воскресенье, 7 января.