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Элина Свитолина пробилась в финал турнира в Окленде, где сразится с Кори Гауфф

Элина Свитолина пробилась в финал турнира в Окленде, где сразится с Кори Гауфф
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в финал турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В полуфинальном матче Свитолина (2) со счётом 2:6, 6:4, 6:3 обыграла 71-ю ракетку мира, представительницу Китая Сиюй Ван. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 11 минут. Свитолина шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Ван два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В финале турнира в Окленде Свитолина сразится с действующей чемпионкой соревнований, американкой Кори Гауфф (чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира).

Окленд (ж). 1/2 финала
06 января 2024, суббота. 07:35 МСК
Сиюй Ван
71
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Элина Свитолина
25
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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