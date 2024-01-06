Элина Свитолина пробилась в финал турнира в Окленде, где сразится с Кори Гауфф

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в финал турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В полуфинальном матче Свитолина (2) со счётом 2:6, 6:4, 6:3 обыграла 71-ю ракетку мира, представительницу Китая Сиюй Ван. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 11 минут. Свитолина шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Ван два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В финале турнира в Окленде Свитолина сразится с действующей чемпионкой соревнований, американкой Кори Гауфф (чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира).