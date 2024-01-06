Янчук: теннисная семья дружная — у ATP и WTA нет вопроса о допуске российских спортсменов

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что ATP и WTA положительно относятся к допуску российских спортсменов на соревнования.

«То, что российские теннисисты беспрепятственно выступают на международных соревнованиях, — хорошо. Семья теннисистов очень представительная, там спортсмены из разных государств. Это индивидуальный вид спорта. Есть положительная позиция головных органов: ATP, WTA. Для них нет вопроса о допуске наших спортсменов до соревнований, несмотря на все политические интриги. На теннис все запреты не распространяются, наших теннисистов никто не притесняет. Всем дают дорогу. Это положительное явление, и так должно быть. Семья теннисистов и теннисисток дружная», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Международная федерация тенниса ITF после начала спецоперации на Украине отстранила сборные России, но разрешила спортсменам играть в нейтральном статусе в индивидуальных турнирах.