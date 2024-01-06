«Играла так, будто завтра не наступит». Свитолина прокомментировала выход в финал Окленда

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В полуфинальном матче Свитолина (2) со счётом 2:6, 6:4, 6:3 обыграла 71-ю ракетку мира, представительницу Китая Сиюй Ван.

«Сегодня мне было очень трудно. Первые три матча тоже были очень тяжёлыми. Вчера мы поздно закончили, я легла в два часа ночи. Было непросто, нужно было себя заставлять. Я играла так, будто завтра не наступит. Старалась бороться и отдать всё ради этой победы», — сказала Свитолина в интервью на корте.

За первый титул в 2024 году Свитолина сразится с действующей чемпионкой Окленда американкой Кори Гауфф.