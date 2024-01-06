Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-250 в Гонконге

Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) вышел в финал турнира ATP-250 в Гонконге. Соперником россиянина в полуфинале был китайский теннисист Цзюнчэн Шан (183-й в рейтинге ATP).

Матч за выход в финал, длившийся 2 часа 9 минут, завершился победой россиянина со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Рублёв 10 раз подал навылет, китайский теннисист сделал четыре эйса. Шан допустил три двойные ошибки, в то время как Рублёв не сделал ни одной.

В финале турнира ATP-250 в Гонконге Рублёв сразится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори (69-й в рейтинге ATP). Финальный матч пройдёт завтра, 7 января, в 9:30 мск. Турнир категории ATP-250 в Гонконге проходит с 1 по 7 января 2024 года. Призовой фонд соревнований составляет $ 661 585.