Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв восемь лет подряд доходит как минимум до одного финала ATP

Рублёв восемь лет подряд доходит как минимум до одного финала ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) восемь лет подряд доходит как минимум до одного финала ATP.

Все финалы ATP Андрея Рублёва с 2017 года:

2017 год – Умаг (титул).
2018 год – Доха.
2019 год – Москва (титул), Гамбург.
2020 год – Вена, Санкт-Петербург, Гамбург, Аделаида, Доха (все – титул).
2021 год – Цинциннати, Галле, Монте-Карло, Роттердам (титул).
2022 год – Хихон, Белград, Дубай, Марсель (все – титул).
2023 год – Дубай, Монте-Карло (титул), Бостад (титул), Шанхай.
2024 год – Гонконг (?).

Рублёв продолжил впечатляющую серию уже в самом начале сезона-2024. На первой официальном турнире (турнир категории ATP-250 в Гонконге) он сегодня, 6 января добрался до финала. В решающем матче российский теннисист сразится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори (69-й в рейтинге ATP).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android