Рублёв восемь лет подряд доходит как минимум до одного финала ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) восемь лет подряд доходит как минимум до одного финала ATP.
Все финалы ATP Андрея Рублёва с 2017 года:
2017 год – Умаг (титул).
2018 год – Доха.
2019 год – Москва (титул), Гамбург.
2020 год – Вена, Санкт-Петербург, Гамбург, Аделаида, Доха (все – титул).
2021 год – Цинциннати, Галле, Монте-Карло, Роттердам (титул).
2022 год – Хихон, Белград, Дубай, Марсель (все – титул).
2023 год – Дубай, Монте-Карло (титул), Бостад (титул), Шанхай.
2024 год – Гонконг (?).
Рублёв продолжил впечатляющую серию уже в самом начале сезона-2024. На первой официальном турнире (турнир категории ATP-250 в Гонконге) он сегодня, 6 января добрался до финала. В решающем матче российский теннисист сразится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори (69-й в рейтинге ATP).