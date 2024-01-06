Андрей Рублёв вышел в 24-й финал в карьере, в котором он может выиграть свой 15-й трофей

Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) вышел в 24-й финал в карьере. Сегодня, 6 января, в рамках турнира ATP-250 в Гонконге он обыграл китайского теннисиста Цзюнчэн Шана (183-й в рейтинге ATP).

На данный момент Андрей Рублёв выступал в 23 финалах, в которых выиграл 14 трофеев. Больше титулов, чем российский теннисист, выиграли только Новак Джокович и Даниил Медведев, Александр Зверев, Энди Маррей и Ришар Гаске.

В финале турнира ATP-250 в Гонконге Рублёв сразится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори (69-й в рейтинге ATP). Финальный матч пройдёт завтра, 7 января, в 9:30 мск. Турнир категории ATP-250 в Гонконге проходит с 1 по 7 января 2024 года. Призовой фонд соревнований составляет $ 661 585.