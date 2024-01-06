Андрей Рублёв прокомментировал выход в свой первый финал ATP в 2024 году

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге.

В полуфинале соревнований Рублёв со счётом 4:6, 6:2, 6:3 обыграл 183-ю ракетку мира 18-летнего китайца Цзюнчэна Шаня.

«Это был очень тяжёлый матч. Он крайне талантливый и мощный игрок, невероятно провёл матч. В какие-то моменты я думал, что у меня нет шансов, потому что было ощущение, что он доминирует. Я не знал, что делать. Но просто продолжал бороться, искать позитив. В конце концов я смог сделать брейк, выиграл второй сет, а третий был более равным до восьмого гейма», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

За первый личный титул в 2024 году Рублёв сразится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори (69-й в рейтинге ATP).