Сборная Германии стала вторым финалистом United Cup

Представители Германии победили команду Австралии в полуфинальном матче на United Cup. Призовой фонд турнира составляет $ 10 млн.
Немцы одержали победу со счётом 2:1. В первой встрече Анжелика Кербер одержала волевую победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 4:6 6:2 7:6 (9:7). Во второй встрече австралиец Алекс де Минор переиграл Александра Зверева (5:7, 6:3, 6:4). В миксте представители Германии Лаура Зигемунд и Александр Зверев оказались сильнее Мэттью Эбдена и Сторм Хантер со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 15:13.
|1
|2
|3
|
|7 7
|0 13
|
|6 2
|1 15
United Cup проходит с 29 декабря по 7 января. Победителем первого турнира в 2023 году стала сборная США. Сборная России не приглашена для участия в турнире.
Ранее первым финалистом турнира стала сборная Польши.
- 6 января 2024
-
18:21
-
17:20
-
16:54
-
15:44
-
15:43
-
15:25
-
14:53
-
14:28
-
13:40
-
13:11
-
12:30
-
12:30
-
11:16
-
10:55
-
10:28
-
10:13
-
10:12
-
09:54
-
09:39
-
07:36
-
07:24
-
03:53
- 5 января 2024
-
23:54
-
23:27
-
22:22
-
21:54
-
21:23
-
20:00
-
19:41
-
18:51
-
18:29
-
18:06
-
17:41
-
17:19
-
16:57