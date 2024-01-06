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Сборная Германии стала вторым финалистом United Cup

Сборная Германии стала вторым финалистом United Cup
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Представители Германии победили команду Австралии в полуфинальном матче на United Cup. Призовой фонд турнира составляет $ 10 млн.

Немцы одержали победу со счётом 2:1. В первой встрече Анжелика Кербер одержала волевую победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 4:6 6:2 7:6 (9:7). Во второй встрече австралиец Алекс де Минор переиграл Александра Зверева (5:7, 6:3, 6:4). В миксте представители Германии Лаура Зигемунд и Александр Зверев оказались сильнее Мэттью Эбдена и Сторм Хантер со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 15:13.

United Cup. 1/2 финала
06 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
С. Хантер М. Эбден
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		7 7 0 13
7 7 		6 2 1 15
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
Л. Зигемунд А. Зверев

United Cup проходит с 29 декабря по 7 января. Победителем первого турнира в 2023 году стала сборная США. Сборная России не приглашена для участия в турнире.

Ранее первым финалистом турнира стала сборная Польши.

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