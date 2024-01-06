Зверев — о выходе Германии в финал United Cup: Кербер спасла нас сегодня

Олимпийский чемпион 2020 года, седьмая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход своей сборной в финал United Cup.

«Энджи спасла наши задницы сегодня (смеётся). Поэтому я очень счастлив. Невероятный матч в её исполнении. Микст тоже был очень захватывающим ‒ столько матчболов! Я рад, что мы смогли пробиться в финал. Сборная Польши, конечно, намного счастливее, потому что лежит в постели последние три часа, но мы просто довольны, что прошли дальше», ‒ приводит слова Зверева на пресс-конференции портал Punto de Break.

Напомним, в полуфинале турнира сборная Германии переиграла команду Австралии со счётом 2:1. Анжелика Кербер свой матч выиграла, Зверев же в трёх сетах уступил Алексу де Минору. В решающей встрече представители Германии Лаура Зигемунд и Александр Зверев оказались сильнее Мэттью Эбдена и Сторм Хантер со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 15:13.