Шан Цзюнчэн — о матче с Рублёвым: у меня получалось навязать свою игру, но потом я выдохся

183-я ракетка мира китайский теннисист Шан Цзюнчэн прокомментировал поражение от Андрея Рублёва в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге.

«Безусловно, я очень доволен своим выступлением на этой неделе. Я очень дисциплинированно провёл все матчи.

Андрей – игрок топ-5, и мне было приятно разделить с ним корт. Мой план на игру заключался в том, чтобы заставить его бегать, навязать свой теннис, что у меня очень хорошо получалось, но во втором сете я немного выдохся. В конце концов, он оказался сильнее, снимаю перед ним шляпу. В целом эта неделя дала мне огромный заряд уверенности. Думаю, что я на правильном пути, посмотрим, что будет в Мельбурне», – приводит слова теннисиста официальный сайт ATP.

В финале турнира ATP-250 в Гонконге Рублёв сразится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори (69-й в рейтинге ATP). Финальный матч пройдёт завтра, 7 января, в 9:30 мск. Турнир категории ATP-250 в Гонконге проходит с 1 по 7 января 2024 года. Призовой фонд соревнований составляет $ 661 585.