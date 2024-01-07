Сетка турнира WTA-500 в Аделаиде, где сыграют Рыбакина, Касаткина, Самсонова и Пегула

В понедельник, 8 января, в Аделаиде (Австралия) стартует хардовый турнир категории WTA-500, в котором примут участие россиянки Людмила Самсонова (15-я ракетка мира), Вероника Кудерметова (16), Дарья Касаткина (18), Екатерина Александрова (21) и Анастасия Потапова (28). Стала известна турнирная сетка основы соревнований.

Людмила Самсонова в первом раунде сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, которая выступит по специальному допуску. Вероника Кудерметова встретится с квалифаером турнира, который определится позднее, Дарья Касаткина начнёт борьбу матчем с выступающей по уайлд-кард немкой Анжеликой Кербер.

Екатерине Александровой предстоит встреча с польской теннисисткой Магдой Линетт, а Анастасия Потапова стартует в Аделаиде в матче с украинкой Лесей Цуренко.

Первыми двумя сеяными на турнире являются казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и американка Джессика Пегула, которые начнут выступление во втором круге. Рыбакина сыграет либо с итальянкой Ясмине Паолини, либо с квалифаером, Пегула же встретится с победительницей матча испанки Паулы Бадосы, выступающей по уайлд-кард, и квалифаера соревнований.