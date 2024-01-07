Сетка турнира ATP-250 в Аделаиде, где сыграют Шевченко, Бублик, Пол и Харри

В понедельник, 8 января, в Аделаиде (Австралия) стартует хардовый турнир категории ATP-250, в котором примут участие россиянин Александр Шевченко (48-я ракетка мира), представитель Казахстана Александр Бублик (32), американец Томми Пол (13) и чилиец Николас Харри (19). Стала известна турнирная сетка основы соревнований.

В первом раунде соревнований Шевченко встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Бублик, в свою очередь, ждёт того, кто пройдёт квалификацию.

Первый сеянный турнира Томми Пол автоматически выходит во второй раунд, где сыграет с квалифаером. В следующий автоматически попал и Харри, являющийся вторым сеянным. Он сыграет с победителем пары итальянца Маттео Арнальди и венгра Мартона Фучовича.