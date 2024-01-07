Финальный матч Соболенко и Рыбакиной остановлен из-за проблем со здоровьем у белоруски

В Брисбене (Австралия) проходит финальный матч турнира категории WTA-500, в котором встречаются вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

В момент написания новости в игре второй сет, однако матч остановлен. Представительница Беларуси Соболенко взяла медицинский тайм-аут, у неё проблемы с левым бедром.

Первый сет остался за Ариной Соболенко, она выиграла его со счётом 6:0, не оставив шансов сопернице. В момент остановки матча во втором сете Рыбакина вела со счётом 2:1 по геймам.

Напомним, в полуфинальном поединке посеянная под первым номером Соболенко со счётом 6:2, 6:4 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира соотечественницу Викторию Азаренко. Рыбакина, в свою очередь, переиграла Линду Носкову из Чехии (6:3; 6:2).