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Финальный матч Соболенко и Рыбакиной остановлен из-за проблем со здоровьем у белоруски

Финальный матч Соболенко и Рыбакиной остановлен из-за проблем со здоровьем у белоруски
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В Брисбене (Австралия) проходит финальный матч турнира категории WTA-500, в котором встречаются вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

В момент написания новости в игре второй сет, однако матч остановлен. Представительница Беларуси Соболенко взяла медицинский тайм-аут, у неё проблемы с левым бедром.

Первый сет остался за Ариной Соболенко, она выиграла его со счётом 6:0, не оставив шансов сопернице. В момент остановки матча во втором сете Рыбакина вела со счётом 2:1 по геймам.

Напомним, в полуфинальном поединке посеянная под первым номером Соболенко со счётом 6:2, 6:4 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира соотечественницу Викторию Азаренко. Рыбакина, в свою очередь, переиграла Линду Носкову из Чехии (6:3; 6:2).

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06 января 2024, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Виктория Азаренко
23
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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