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19-летняя Гауфф защитила титул на турнире в Окленде, одолев украинку Свитолину

19-летняя Гауфф защитила титул на турнире в Окленде, одолев украинку Свитолину
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф защитила титул на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финальном матче Гауфф (1) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 одолела бронзового призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира представительницу Украины Элину Свитолину (2). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 32 минуты. Гауфф три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Свитолиной ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За победу в финале Окленда Гауфф получит более $ 35 тыс. Для юной американки это уже седьмой титул на уровне WTA вместе с триумфом на US Open.

Окленд (ж). Финал
07 января 2024, воскресенье. 07:10 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 3
         
Элина Свитолина
25
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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