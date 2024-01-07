19-летняя Гауфф защитила титул на турнире в Окленде, одолев украинку Свитолину
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф защитила титул на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).
В финальном матче Гауфф (1) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 одолела бронзового призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира представительницу Украины Элину Свитолину (2). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 32 минуты. Гауфф три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Свитолиной ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
За победу в финале Окленда Гауфф получит более $ 35 тыс. Для юной американки это уже седьмой титул на уровне WTA вместе с триумфом на US Open.
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