19-летняя Гауфф защитила титул на турнире в Окленде, одолев украинку Свитолину

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф защитила титул на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финальном матче Гауфф (1) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 одолела бронзового призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира представительницу Украины Элину Свитолину (2). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 32 минуты. Гауфф три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Свитолиной ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За победу в финале Окленда Гауфф получит более $ 35 тыс. Для юной американки это уже седьмой титул на уровне WTA вместе с триумфом на US Open.