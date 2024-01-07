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Елена Рыбакина станет третьей ракеткой мира после титула в Брисбене

Елена Рыбакина станет третьей ракеткой мира после титула в Брисбене
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на следующей неделе вернётся на третью строчку рейтинга WTA после успешного выступления на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). С данной позиции она сместит чемпионку US Open — 2023 19-летнюю американку Кори Гауфф. Рыбакина будет опережать Гауфф на 151 очко.

Напомним, в финале турнира в Брисбене Рыбакина со счётом 6:0, 6:3 обыграла победительницу Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Для Рыбакиной звание третьей ракетки мира – лучшее достижение в рейтинге WTA в карьере. В активе Елены шесть титулов на уровне WTA, в том числе победа на Уимблдоне.

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