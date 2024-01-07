Кори Гауфф завоевала седьмой титул WTA в карьере

Сегодня,7 января, прошёл финальный матч теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия). На корте встретились американская теннисистка Кори Гауфф и 25-я ракетка мира Элина Свитолина. Гауфф обыграла Свитолину со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Матч длился 2 часа и 32 минуты. В первом сете шла упорная борьба, после тай-брейка победу одержала Свитолина. Позже Гауфф захватила инициативу и в следующих двух сетах обыграла соперницу.

На счету Гауфф семь двойных ошибок и три эйса. По статистическим показателям американка несильно превзошла соперницу.

Гауфф удалось защитить свой титул в 19 лет. Раньше неё это смогли сделать только Мария Шарапова (в 15 лет) и Ким Клейстерс (в 12).

За победу в финале турнира американская теннисистка получит около $ 35 тыс.