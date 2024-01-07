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Андрей Рублёв — Эмиль Руусувуори: россиянин выиграл 1-й сет финала турнира в Гонконге

Андрей Рублёв — Эмиль Руусувуори: россиянин выиграл 1-й сет финала турнира в Гонконге
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Завершился первый сет финального матча на турнире категории ATP-250 в Гонконге, где олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (1) сражается за первый титул в сезоне-2024 с 69-й ракеткой мира представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Стартовая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Рублёва. Игровой отрезок продлился 45 минут. В рамках первого сета россиянин три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Эмиль Руусувуори в финале турнира в Гонконге.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Рублёва. Андрей выиграл в Дубае в 2021 году и на Australian Open в 2023-м, а Эмиль оказался сильнее на «Мастерсе» в Цинциннати-2023.

Гонконг. Финал
07 января 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
4 		4
         
Эмиль Руусувуори
69
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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