Андрей Рублёв стал чемпионом турнира ATP-250 в Гонконге

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории ATP-250 в Гонконге. Для россиянина это первый личный титул в 2024 году.
В финале первых для себя официальных соревнований в 2024 году Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 18 минут. Рублёв пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Руусувуори пять эйсов, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
По ходу соревнований Рублёву также удалось обыграть британца Лиама Броэди (Q), француза Артюра Фиса (8) и китайца Цзюнчэна Шаня (WC).
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