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Андрей Рублёв стал чемпионом турнира ATP-250 в Гонконге

Андрей Рублёв стал чемпионом турнира ATP-250 в Гонконге
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории ATP-250 в Гонконге. Для россиянина это первый личный титул в 2024 году.

В финале первых для себя официальных соревнований в 2024 году Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 18 минут. Рублёв пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Руусувуори пять эйсов, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

По ходу соревнований Рублёву также удалось обыграть британца Лиама Броэди (Q), француза Артюра Фиса (8) и китайца Цзюнчэна Шаня (WC).

Гонконг. Финал
07 января 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Эмиль Руусувуори
69
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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