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Янчук: победа Рублёва в Гонконге — заявка на хорошее выступление на Australian Open

Янчук: победа Рублёва в Гонконге — заявка на хорошее выступление на Australian Open
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил победу Андрея Рублёва на турнире категории ATP-250 в Гонконге.

«Победа Рублёва в Гонконге — это заявка на дальнейшие победы и хорошее выступление на Australian Open. Победа говорит о хорошей форме Андрея, хорошем настроении, что он качественно подготовился, что не всегда удаётся. Это достойно похвалы. Будем надеяться на его успешное выступление. Андрей является одним из кандидатов на победу на Australian Open.

Пока в его биографии не хватает титула победителя турнира «Большого шлема». Не знаю, будет ли это сейчас или чуть позже, но шансы в этом сезоне у него хорошие. Можно надеяться, что в этом сезоне будет нас удивлять», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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