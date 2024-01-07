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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал завоевание 15-го титула на уровне ATP в карьере

Андрей Рублёв прокомментировал завоевание 15-го титула ATP в карьере
Андрей Рублёв
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал завоевание 15-го титула на уровне ATP в карьере.

Рублёв завоевал свой 15-й титул на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале первых для себя официальных соревнований в 2024 году Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

«Я испытываю потрясающие чувства. Завоевание титула – это всегда те эмоции, от которых ты зависишь. Начинать сезон с титула – это нечто особенное. Лучшей недели у меня и быть не могло. Я действительно счастлив. Теперь с чувством полного самоудовлетворения и счастья я отправляюсь в Мельбурн, буду наслаждаться неделей тренировок там, а потом начнётся Открытый чемпионат Австралии», — сказал Рублёв в интервью на корте.

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