Рублёв трогательно обратился к Руусувуори после победы над ним в финале Гонконга

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обратился к представителю Финляндии Эмилю Руусувуори после победы над ним в финале турнира категории ATP-250 в Гонконге.

«Я бы хотел сказать… Эмилю немного не повезло. Думаю, что после US Open 2021 или 2022 года мы проводили с ним тренировки чуть ли не каждый день. С тех пор у нас установились хорошие отношения, мы стали друзьями. Все наши тренировки были действительно интенсивными. Я добился прогресса, потому что Эмиль помогал мне на тренировках.

Эмиль, мне действительно нравится играть с тобой. Мне нравится быть знакомым с таким хорошим человеком. У тебя один из самых сильных и мощных ударов, которые я видел в теннисе. Я желаю всей твоей команде всего наилучшего, они действительно заботятся о тебе. Надеюсь, что тебя и дальше будут окружать только хорошие люди. Ты заслуживаешь ещё много-много побед. Самые лучшие титулы, чувак», — сказал Рублёв в интервью на корте.