Зверев обыграл Хуркача в упорной борьбе в финале United Cup — 2024

Сегодня, 7 января, завершился финальный матч командного турнира United Cup — 2024 в одиночном разряде. На корте встретились Александр Зверев, представитель Германии, олимпийский чемпион, и Хуберт Хуркач, представитель Польши, занимающий девятое место в рейтинге АТР. Звереву удалось обыграть Хуркача со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 6:4.
Матч продолжался 2 часа 59 минут. В упорной борьбе соперники в двух сетах доходили до тай-брейков. На счету Хуркача 19 эйсов и одна двойная ошибка. Зверев также допустил только одну двойную ошибку и сделал восемь подач навылет, что в два раза меньше, чем у соперника. Хуркачу удалось реализовать один брейк-пойнт из семи за весь матч.
Напомним, соперники уже встречались в 2019 и в 2021 году. В обоих поединках Звереву удалось обыграть Хуркача.
Благодаря победе над Хуркачом Зверев сравнивает счёт между сборными Польши и Германии. Решающий матч будет сыгран в миксте. В нем Ига Свёнтек и Хуберт Хуркач встретятся с Лаурой Зигемунд и Александром Зверевым.
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