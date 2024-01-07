Камельзон: победа Рублёва — заслуга его команды, мамы и Федерации тенниса России

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на победу Андрея Рублёва на турнире категории ATP-250 в Гонконге.

«Для меня Андрей большой неожиданностью не является. Я всё время ему говорю: «Хватит болтаться в пятёрке, давай пойдём дальше». Каждый его успех — это успех российского тенниса. Как бы ни убирали флаги и гимны, все знают, что Хачанов, Медведев и Рублёв — россияне.

Рублёв сыграл потрясающе! Это хорошая тренировка перед Australian Open. Победа на таких турнирах всегда даёт возможность почувствовать, что ты ещё можешь сделать больше. Я поздравляю не только его, но и всех болельщиков. Это заслуга его команды, мамы, которая воспитала такого спортсмена, и федерации тенниса России», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.