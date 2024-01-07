Руусувуори после поражения назвал Рублёва «самым приятным парнем в туре». Андрей ответил

69-я ракетка мира представитель Финляндии Эмиль Руусувуори обратился к олимпийскому чемпиону 2020 года в миксте, пятой ракетке мира россиянину Андрею Рублёву после поражения от него в финале турнира категории ATP-250 в Гонконге. Титульная встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Рублёва.

«Андрей… Ты один из самых трудолюбивых и сильных соперников. И по-прежнему один из самых приятных парней в туре, которых я знаю. Я не думаю, что кто-то заслуживает этой победы больше, чем ты. Мы продолжим с тобой бороться. Сегодня было твоё время. Но я думаю, что в будущем нас ждёт ещё много сражений», — сказал Руусувуори на церемонии награждения.

Рублёв в ответ улыбнулся и показал Руусувуори жестом сердце.