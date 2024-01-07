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Корнеева, Андреева и ещё 9 россиянок узнали первых соперниц в квалификации Australian Open

Состоялась жеребьёвка квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин, который пройдёт с 8 по 12 января.

Посев соревнований возглавила 98-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская. В первом круге она сразится с хорваткой Леей Бошкович.

Матчи россиянок на старте квалификации Australian Open – 2024:

Юле Нимайер (Германия) – Анастасия Тихонова (Россия);

Валерия Савиных (Россия) – Кэрол Чжао (Канада);

Анастасия Захарова (Россия) – Яна Колодынская (Беларусь);

Эрика Андреева (Россия, 5) – Кайла Макфи (Австралия, WC);

Полина Кудерметова (Россия) – Карлота Мартинес Сирес (Испания);

Моюка Учижима (Япония) – Екатерина Макарова (Россия);

Татьяна Прозорова (Россия) – Селин Наэф (Швейцария);

Алина Корнеева (Россия) – Сачия Викери (США, 31);

Дарья Астахова (Россия) – Мария Тимофеева (Россия);

Софья Лансере (Россия) – Далма Галфи (Венгрия, 29).