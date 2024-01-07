Польская теннисистка, первая ракетка мирового рейтинга в одиночном разряде Ига Свёнтек признана лучшим игроком United Cup-2024. Сегодня, 7 января, в финальном матче одиночного разряда она одержала победу над экс-первой ракеткой мира в одиночном рейтинге Анжеликой Кербер.

Польская спортсменка закончила турнир со статистикой 5-0 (5 побед, 0 поражений) в одиночном разряде и 2-1 в смешанном. Однако, выигрыша Свёнтек над Кербер не хватило для итоговой победы сборной Польши в United Cup-2024. Чемпионом командного турнира United Cup – 2024 стала сборная Германии.

Напомним, общий призовой фонд соревнований в Австралии составил $ 10 000 000. Это не выставочный турнир — за него начисляются очки как в рейтинг ATP, так и в рейтинг WTA. В прошлом, дебютном для турнира году его выиграла команда США.