Предстоящий Australian Open будет первым с 1999 года без Надаля или Федерера

Australian Open-2024 пройдет без испанского теннисиста, экс первой ракетки мира в одиночном разряде Рафаэля Надаля и швейцарского теннисиста, 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера впервые с 1999 года.

Сегодня, 7 января, стало известно, что Рафаэль Надаль пропустит Australian Open из-за проблем с мышцей, возникших у него во время турнира в Брисбене. Об этом теннисист сообщил в своих социальных сетях.

Роджер Федерер объявил о завершении карьеры после Кубка Лэйвера, который проходил в Лондоне с 23 по 25 сентября 2022 года. В 15 лет Федерер стал чемпионом Швейцарии среди юношей в возрасте до 18 лет. Впервые сыграл на турнире ATP-тура в 1998 году.

Отметим, Надаль и Федерер входят в топ-5 теннисистов в истории по количеству побед. На счету швейцарского спортсмена 1251 победа (второе место в истории). У Надаля — 1069 выигранных матчей (четвёртое место в истории).