Селиваненко — о победе Рублёва: по первому турниру выводы на год вперёд делать не стоит

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире категории ATP-250 в Гонконге.

«Отличное начало нового сезона. Про Новый год на корте кажется шуткой, но кто знает Андрея понимают, что она может быть не так далека от истины. Хотя по первому турниру выводы на целый год вперёд делать не стоит, но прекрасный эмоциональный заряд эта победа уже дала в любом случае», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Рублёв завоевал свой 15-й титул на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале первых для себя официальных соревнований в 2024 году Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.