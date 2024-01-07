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Ига Свёнтек раскрыла место, в котором проведёт свой отпуск

Ига Свёнтек раскрыла место, в котором проведёт свой отпуск
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Польская теннисистка, первая ракетка мирового рейтинга в одиночном разряде Ига Свёнтек рассказала как проведёт предстоящий отпуск.

«Обычно решение принимает мой тренер вместе с тренером по физподготовке, и я отдыхаю несколько дней. Мы всегда так делаем после такого длинного турнира. Но, если честно, на этом турнире у меня был удобный график, были выходные. Так же, как иногда на „Больших шлемах“. Можно привыкнуть и выработать подходящий режим. Но да, по-моему, у меня будет два выходных, и я проведу их в Сиднее, на пляже Бондай. Возможно, не стоило об этом рассказывать, потому что теперь меня там будут сталкерить. Меня не будет на пляже Бондай», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Ига Свёнтек была признана лучшим игроком United Cup — 2024. Сегодня, 7 января, в финальном матче одиночного разряда она одержала победу над экс-первой ракеткой мира в одиночном рейтинге Анжеликой Кербер.

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